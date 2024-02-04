شكرا لقرائتكم خبر تدريب خريجي موهبة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في شنغهاي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، مذكرة تفاهم مع شركة سينس تايم العالمية لتقنية نظم المعلومات، للتعاون في مجال تنمية وتطوير المهارات الرقمية التي تستهدف طلاب موهبة.

ويشمل نطاق التعاون بين الطرفين، مجالات برنامج مختبر الذكاء الاصطناعي في شنغهاي، الذي يهدف إلى سد الفجوة في المواهب الرقمية، عن طريق توفير فرص التدريب لخريجي موهبة في المختبر.

ووقع مذكرة التفاهم، نائب الأمين العام لموهبة الدكتور باسل السدحان، والرئيس التنفيذي للاستراتيجية والشراكات في شركة سنس تايم المهندس تركي العنزي، وذلك على هامش معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي «إبداع 2024»، المنعقد بجامعة الملك سعود في الرياض، خلال الفترة من 31 يناير وحتى 4 فبراير.

وأعربت أمين عام «موهبة» الدكتورة آمال الهزاع عن ترحيبها بباكورة التعاون مع شركة سينس تايم العالمية، وتطلعها للعمل مع الشركة وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين السعوديين للمشاركة في تطوير أفضل برامج الذكاء الاصطناعي، للإسهام في إحداث طفرة تمنح بعدا جديدا للتطور التكنولوجي بعقول سعودية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدفاتها.

التعاون يشمل: