"الأرصاد" يُنبِّه المدينة المنورة: رياح شديدة وضباب وتدنٍّ في الرؤية

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محمد بن مسعود - الدمام - نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد -بمشيئة الله- لرياح شديدة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، وتصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ ساعة، على محافظة ينبع ومركز الرايس. وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 6 مساء.

كما نبَّه المركز من ضباب خفيف على محافظة العيص، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 -5) كم، مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة الـ 9 صباحًا.

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