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تراند اليوم : هل العائد من منتج ‎صح الادخاري قليل؟.. بالفيديو: مسؤول يرد

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صحيفة الخليج 365: رد مدير عام الأسواق في المركز الوطني لإدارة الدين على من يقول إن العائد من منتج صح الادخاري قليل.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية: "العائد على منتج صح 5.64 وعند مقارنته بالصكوك الحكومية لأجل سنة المدرجة والمتداولة، نجد أن منتج صح يفوق العائد للإصدارات الحكومية" ٠

وتابع:"بمعنى أن الحكومة تتحمل عوائد مجزية لسبب واحد وهو المحاولة وتحفيز الأفراد على الادخار وزيادة الوعي بأهمية الادخار وتمكين المواطنين والمواطنات من بدء رحلتهم الادخارية لتحقيق مستهدفاتهم الشخصية المستقبلية".

وأضاف:"منتج صح الادخاري يدفع أعلى وهذا جهد تشكر عليه الحكومة الرشيدة وخاصة وزارة المالية".
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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