تراند اليوم : هل العائد من منتج ‎صح الادخاري قليل؟.. بالفيديو: مسؤول يرد

صحيفة الخليج 365: رد مدير عام الأسواق في المركز الوطني لإدارة الدين على من يقول إن العائد من منتج صح الادخاري قليل.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجية: "العائد على منتج صح 5.64 وعند مقارنته بالصكوك الحكومية لأجل سنة المدرجة والمتداولة، نجد أن منتج صح يفوق العائد للإصدارات الحكومية" ٠

وتابع:"بمعنى أن الحكومة تتحمل عوائد مجزية لسبب واحد وهو المحاولة وتحفيز الأفراد على الادخار وزيادة الوعي بأهمية الادخار وتمكين المواطنين والمواطنات من بدء رحلتهم الادخارية لتحقيق مستهدفاتهم الشخصية المستقبلية".

وأضاف:"منتج صح الادخاري يدفع أعلى وهذا جهد تشكر عليه الحكومة الرشيدة وخاصة وزارة المالية".