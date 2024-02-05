تراند اليوم : أول إجراء من لجنة الانضباط والأخلاق ضد نادي الصفا

صحيفة الخليج 365: أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، عن توقيع عدة عقوبات على نادي الصفا، بسبب قيام الجماهير بترديد عبارات وهتافات مخالفة لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق:

وأصدرت اللجنة بيانا قالت فيه: -

أولا: ثبوت مخالفة جمهور نادي الصفا للمادة (72-3) من لائحة الانضباط والأخلاق.

ثانيا: إلزام نادي الصفا بدفع غرامة مالية قدرها (200,000) مائتا ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ثالثا: إلزام نادي الصفا بلعب أول خمس مباريات قادمة على أرضه دون حضور الجمهور ضمن مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، مع إغلاق كامل الملعب وفقا للمادة (23) من لائحة الانضباط والأخلاق.