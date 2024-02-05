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تراند اليوم : أول إجراء من لجنة الانضباط والأخلاق ضد نادي الصفا

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صحيفة الخليج 365: أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق، عن توقيع عدة عقوبات على نادي الصفا، بسبب قيام الجماهير بترديد عبارات وهتافات مخالفة لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق:

وأصدرت اللجنة بيانا قالت فيه: -

أولا: ثبوت مخالفة جمهور نادي الصفا للمادة (72-3) من لائحة الانضباط والأخلاق.

ثانيا: إلزام نادي الصفا بدفع غرامة مالية قدرها (200,000) مائتا ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ثالثا: إلزام نادي الصفا بلعب أول خمس مباريات قادمة على أرضه دون حضور الجمهور ضمن مسابقة دوري يلو للدرجة الأولى، مع إغلاق كامل الملعب وفقا للمادة (23) من لائحة الانضباط والأخلاق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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