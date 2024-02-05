تراند اليوم : بالفيديو.. الصرامي: شهرتي الطاغية تسببت في معاناتي من حقد الناس وغيرتهم!

صحيفة الخليج 365: قال الناقد الرياضي سعود الصرامي، إن شهرته الطاغية تسببت في معاناته من حقد الناس وغيرتهم.

الصحف الأوروبية

ورد الصرامي، على المذيع خلال مداخلة مع "MBC FM" بشأن صفقة مبابي، قائلاً: صفقة كيليان مبابي مع الهلال تحدثت عنها الصحف الأوروبية وليس سعود الصرامي، وبالنسبة لفهد بن نافل إذا ما مشى يوم الثلاثاء تأكد أنها آخر 4 شهور يعيشها في إدارة نادي الهلال.

الغيرة والحسد

وأبان أن الإعلام الرياضي المحلي يعاني من مشكلة الغيرة والحسد من البعض بسبب الشهرة، لافتا: الناس التي لديها خبرة ومهارة وتصنع المحتوى تخرج بطريقة مؤلمة بينما الآخرين الذين ليس لديهم قدرة على صناعة المحتوى موجودة لتقديم محتوى ضعيف يطرد المشاهدين والمتابعين من البرامج الرياضية.