تراند اليوم : بالفيديو.. "الجبير " يروي قصة شاب طلب من زميلته الممرضة كيكة شيكولاتة.. وعندما أحضرتها تفاجأت بردة فعل رئيستها الغير مسلمة

صحيفة الخليج 365: كشف الدكتور خالد الجبير في مقطع فيديو ، موقف حدث له أثناء عمله طبيبا بالمستشفى قبل تقاعده ، مع رئيسة ممرضات غير مسلمة عقب إحضار إحدى الممرضات كيكة لزميلها أثناء الدوام .

وقال الجبير : كان عندنا ممرضات وممرضين ، أحد الممرضين من الشباب الذي يرمي السنارة ، طلب من ممرضة تشتغل معه إعداد كيكة شيكولاتة.

وتابع: عندما أحضرت الممرضة الكيكة رأتها رئيسة الممرضات ورغم أنها ليست مسلمة ومتبرجة عندما علمت أنها أحضرتها للممرض ، غضبت "مسحت بها البلاط " وشتمتها ، وأتت إلي حتى أتحدث مع الممرض وأبعده عن زميلاته قائله " أنهن أمانة عندي " .

وأضاف: عندما تحدثت مع الشاب عن سبب طلبه من الممرضة بإعداد كيكة قال لي : " أنا أشوف مويتها إذا ركبت الكيكة تركب شيء ثاني بكرا ".

واستطرد الجبير : لذا أنا أنصح الزميلات جيبي قهوة لكن قهوي زميلاتك ، والرجال كذلك ، فأنتي كإمرأة واثقة من نفسك ، ولكن الرجل قد لايكون واثق من نفسه .