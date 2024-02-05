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تراند اليوم : "الأرصاد" تكشف توقعات حالة الطقس اليوم.. أمطار على هذه المناطق!

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صحيفة الخليج 365-واس: كشف المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس اليوم.

وقال المركز: سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة على جازان، عسير، الباحة وشمال المملكة ( القريات وطريف)، في حين لا يزال الطقس بارداً على معظم مناطق المملكة.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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