مصرع 112 شخصاً وفقدان المئات في حرائق تشيلي

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الرئيس التشيلي جابرييل بوريك أمس، أن عدد قتلى حرائق الغابات المستعرة في وسط البلاد ارتفع إلى 112 شخصاً.

وذكرت السلطات التشيلية، أن المئات ما زالوا في عداد المفقودين، مما يثير المخاوف من ارتفاع أعداد القتلى.

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