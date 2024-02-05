تراند اليوم : بالفيديو.. ترامب يكشف تفاصيل مثيرة بشأن مقتل سليماني: اتصلوا بي الإيرانيين وقالوا سيدي يجب علينا أن نرد على الضربة ولن نقتل أحدًا من جنودكم

صحيفة الخليج 365: كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأحد، معلومات جديدة حول مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني الذي قُتل في غارة أميركية بطائرة بدون طيار في العراق أوائل عام 2020.

دور إسرائيل؟

وقال ترامب إن إسرائيل كانت جزءًا من خطط اغتيال سليماني، لكنها انسحبت قبل وقت قصير من تنفيذ الهجوم، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" Times of Istrael.

وقال ترامب في مقابلة على "فوكس نيوز" Fox News: "عندما قتلنا سليماني، تعلمون أنه كان من المفترض أن تفعل إسرائيل ذلك معنا.. لكن قبل يومين من العملية، قال بنيامين نتنياهو "لا يمكننا القيام بذلك". "لا يمكننا أن نفعل ذلك".

جنرال

وأضاف ترامب: "كان لدي جنرال معين، وكان رائعًا، فقلت له: "هل يمكننا أن نفعل ذلك بأنفسنا؟" فقال: "يمكننا يا سيدي، الأمر متروك لك". فقلت: "سنفعل ذلك".

ردة فعل إيران بعد مقتل سليماني

وأضاف، في إشارة إلى عملية مقتل سليماني: "لقد اتصلوا بي الإيرانيين وقالوا سيدي الرئيس يجب علينا أن نرد على الضربة القوية ولن نقتل أحدًا من جنودكم"، وأضاف ترامب "لقد ضربناهم بشدة واتفهم ردة فعلهم بأنهم بحاجة الى الرد من أجل شعبهم".

وأكد أنهم أبلغوه أنهم سوف يطلقون 16 صاروخا ولن نقتل أحدًا من جنودكم في القاعدة المستهدفة في العراق.. عليهم أن لا يتحركوا من قاعدتهم وسوف يكونون بخير، وفقا لتصريحات ترامب.

وتابع بالقول: "لم يقتل أحدٍ رغم أنهم اطلقوا 18 صاروخا على القاعدة وكانت وسائل الإعلام الأميركية مستغربة من عدم قتل أي جندي أميركي".