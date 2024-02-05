تراند اليوم : الجيش الأميركي يعلن قصف صواريخ حوثية كانت مجهزة لاستهداف السفن في البحر الأحمر

صحيفة الخليج 365: أعلنت القيادة المركزية الأميركية، عن هجمات شنتها قواتها ضد ما وصفتها بأنها أهداف تابعة للحوثيين في اليمن كانت تمثل "تهديدا وشيكا للبحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".

وأفادت القيادة المركزية الأميركية، في بيان لها، أن قواتها قصفت فجرا صاروخ كروز بريا للحوثيين، إضافة لتدمير 4 صواريخ كروز مضادة للسفن قالت إنها كلها كانت معدة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن القوات الأميركية اعتبرت أن الصواريخ في مناطق سيطرة الحوثيون باليمن تمثل تهديدا وشيكا للبحرية الأميركية والسفن التجارية بالمنطقة.

وتابعت أن هذه الضربات من شأنها حماية حرية الملاحة وتأمين المياه الدولية وتوفير مزيد من الأمن لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية.