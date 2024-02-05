التقويم الدراسي يكشف عن مواعيد الإجازات المتبقية من العام الدراسي الحالي

كشف التقويم الدراسي عن مواعيد الإجازات المتبقية من العام الدراسي الحالي 1445هـ: وجاءت الإجازات المتبقية على النحو التالي:- – إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس: من يوم الخميس 1445/8/12هـ إلى يوم السبت 1445/8/21هـ. – إجازة عيد الفطر المبارك: من يوم الجمعة 1445/9/19هـ إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ. – إجازة نهاية أسبوع مطولة: يوم الخميس 144/10/23هـ. – إجازة نهاية العام الدراسي: من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.

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