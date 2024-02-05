شكرا لمتابعة خبر عن زوجة تشارك مقطع لزوجها وهو يبحث عنها في تخرجه ليقدم لها التحية وتعلق .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - على الرغم من انتشار كثرة المشاكل الزوجية بين الأزواج وشكوى الزوجات المتكررة، قامت امرأة بنشر مقطع فيديو لزوجها لحظة تخرجه برتبة وكيل رقيب وتحيته لها عند رؤيتها.

وأظهر المقطع المغمور بالحنان والوفاء، الزوج وهو يبحث عن زوجته بين الجميع ليقدم لها التحية ويحتضنها وتقوم بوضع وشاح التخرج في رقبته .

وأوضح المقطع الزوجة وهي تبادر وتحتضن زوجها في سعادة عارمة بتخرجه وسط الحاضرين.

وعلّقت الزوجة على المقطع التي شاركته قائلة:” حبيبي وقلبي ودنيتي مبروك تخرجك عسى فرحة تخرجك تضوي باقي سنينك، فخورة بنور عيوني عقبال أعلى المناصب.”

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالمقطع وانتشر على نطاق واسع داعيين الله عز وجل أن يديم الحب والوفاء بينهم ، بينما البعض اعتقد أنها والدته من طريقة تعبيره عن حبه لها وسط العامة .