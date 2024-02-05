شكرا لمتابعة خبر عن التدريب التقني يكرّم 1513 متدربًا ومتدربة لتفوقهم بالفصل الأول لهذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بتكريم المتدربين والمتدربات المتفوقين في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للفصل الأول من العام الحالي 1445هـ، والبالغ عددهم 1513 متدربًا ومتدربة.

وقالت المؤسسة أنه حصل على مكافأة التفوق الفصلية 674 متدربًا ومتدربة، والتي تتطلب حصول المتدرب على معدل تراكمي 4.85 فأكثر، بالإضافة لعددٍ من الضوابط الأخرى لصرفها.

فيما بلغ عدد الحاصلين على مكافأة التفوق للخريجين للفصل ذاته 839 خريجًا وخريجة، والتي تتطلب حصول المتدرب الخريج على معدل تراكمي 4.75 فأكثر، بالإضافة لعددٍ من الضوابط الأخرى للحصول عليها.

والجدير بالذكر أن المؤسسة تقدم هذه المكافآت؛ بهدف تحفيز المتدربين والمتدربات للحصول على معدلات متميزة؛ وتشجيعهم على التميز والتفوق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.