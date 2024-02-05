تراند اليوم : بالصور.. المعهد النسائي بالأمن العام يستعرض "الفصيل الصامت" في جناح الداخلية بمعرض الدفاع العالمي 2024

صحيفة الخليج 365_واس: يستعرض المعهد النسائي بالأمن العام، لزوار جناح وزارة الداخلية (مقدام) بمعرض الدفاع العالمي 2024 م، في مدينة الرياض، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله، (الفصيل الصامت) لتشكيل مهارات التعامل الاستعراضي باستخدام السلاح مع الفرقة الموسيقية ودقة إتقان المرأة في أداء الحركات.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها التطويرية للمنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.