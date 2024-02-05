شكرا لقرائتكم خبر عن الحل الجبار في ورق الغار ..تناول ورق الغار بتلك الطريقة ورجع شبابك و لو عمرك 70 سنة .. 3 فوائد غير متوقعه تعرف عليها الآن! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الحل الجبار في ورق الغار ..تناول ورق الغار بتلك الطريقة ورجع شبابك و لو عمرك 70 سنة .. 3 فوائد غير متوقعه تعرف عليها الآن!

ورق الغار او ورق اللوري من أهم التوابل التي لا يخلو منها اي بيت مصري وتتميز بقدرتها علي اضافة رائحة ونكهة مميزة للطعام كما يستخدم ةرق الغار في وصفات اخرى مثل حرقه داخل اركان المنزل للتخلص من الطاقة السلبية وطرد الحشرات المزعجة في فصل الصيف ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن ورق الغار يستخدم للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن كما يستخدم لصبغ الشعر والتخلص من الشيب وخلال المقال التالي سوف نتحدث عن العديد من الطرق والوصفات التي تستفيد خلالها من ورق الغار .

مشروب ورق الغار لنسف الدهون تستطيع الحصول على مشروب سحري لنسف الدهون العنيدة التي تتراكم في منطقة البطن وذلك عن طريق القيام بغلي بعض من ورق الغار مع مقدار من الماء مع اضافة ثلاث مسامير من القرنفل ثم يصفى المشروب ويتم تناوله على الريق يومياً قبل الإفطار كما يمكن إضافة ملعقة من خل التفاح يساعد هذا المشروب من رفع نسبة الحرق في الجسم كما يساعد على التخلص من الدهون ورفع معدل الأيض.

ورق الغار للتخلص من الشعر الابيض يعاني الكثير من النساء والرجال من ظهور الشعر الأبيض كما لا يستطيعون القيام بصبغ الشعر خوفاًعليه من التلف والتساقط ولذلك فان استخدام ورق الغار للتخلص من الشعر الأبيض يعد حلاً مثالياً وذلك عن طريق غلي كوب من الماء به بعض الورق من الغار مع اضافة القليل من الشاي الأسود ثم يتم تدليك الشعر بالخليط جيداً ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر بعد أن يترك بذلك الخليط لمدة ساعة.

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