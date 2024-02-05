شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن يضحي بوظيفة مستشار في الحرس الوطني ليدرس أهل ديرته .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مواطن يدعى العم هايف الفغم قصة تخرجه من بريطانيا وتضحيته بوظيفة مستشار في الحرس الوطني برًا بوالده ولتعليم أبناء قريته .

وقال العم هايف الفغم خلال حديثه على الراصد:” رجعت من بريطانيا بالسيارة للرياض وتم دعوتي للعمل مستشار في الحرس الوطني في ذلك الوقت .”

وأضاف:” أصريت أن أتجه للتعليم وأترك وظيفتي لأن البادية في ذلك الوقت لم يكن متعلمين، ودرستهم في قريتي بالمنطقة الشرقية وتنازلت عن وظيفتي .”