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قصة مواطن يضحي بوظيفة مستشار في الحرس الوطني ليدرس أهل ديرته .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى مواطن يدعى العم هايف الفغم قصة تخرجه من بريطانيا وتضحيته بوظيفة مستشار في الحرس الوطني برًا بوالده ولتعليم أبناء قريته .

وقال العم هايف الفغم خلال حديثه على الراصد:” رجعت من بريطانيا بالسيارة للرياض وتم دعوتي للعمل مستشار في الحرس الوطني في ذلك الوقت .”

وأضاف:” أصريت أن أتجه للتعليم وأترك وظيفتي لأن البادية في ذلك الوقت لم يكن متعلمين، ودرستهم في قريتي بالمنطقة الشرقية وتنازلت عن وظيفتي .”

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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