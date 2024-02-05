بتجهيزات شاملة.. "الأمانة" تهيئ مواقع الفعاليات لرالي حائل تويوتا 2024

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 10:56 صباحاً

جهّزت أمانة منطقة حائل -ممثلة في بلدياتها- مواقع الفعاليات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024، والمَرافق التابعة له. وأفادت الأمانة بانتهاء أعمالها في الموقع الرئيسي لحفل انطلاق الرالي وتجهيز الموقع بالكهرباء، وتوصيل الطاقة الكهربائية للمخيمات المصاحبة، ونظافة المواقع، وتجهيز مواقع للفود ترك، وجلسات خاصة وتجهيز المغاسل ودورات المياه، وتجهيز المواقع من خلال مسح الطرق الترابية وتمهيدها وردم بعض الطرق الوعرة المؤدية إلى مقر المراحل بمشاركة عدة إدارات تابعة للأمانة. وتم وضع عدد من الحواجز الخرسانية في مقرات انطلاق ونهاية مراحل السباق، إضافة لتأهيل وتجميل الطريق المؤدي للموقع، وتجهيز سواتر ترابية حول المقر الرئيسي ونقطة الانطلاق.

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