وزير الخارجية يتلقى اتصالاً من نظيره البريطاني ويبحثان تطورات غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد كاميرون.

وشهد الاتصال بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة بشأنها.

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