تراند اليوم : بالفيديو.. مسؤول يكشف آلية توزيع الأرباح للمستفيدين من منتج ‎"صح" الادخاري.. وكيفية سحب المبلغ

صحيفة الخليج 365: كشف مدير عام الأسواق في المركز الوطني لإدارة الدين، محمد المهيزعي، عن آلية توزيع الأرباح للمستفيدين من منتج "صح" الادخاري، وشروط سحب المبلغ.

وقال خلال ظهوره ببرنامج "يا هلا": "كل شهر منفصل عن الآخر، ويمكن أن تسحب أرباح كل شهر على حدة وليس جميعها معا".

وأضاف: "إذا دفعت 1000 ريال في فبراير وتريد أخذها في أي شهر أخر لا يوجد مشكلة ولكن تكون بدون عوائد لأنه يجب مرور مدة سنة عليها".

وتابع: "قد تكون هناك أوراق مالية لها عائد متغير أو ثابت ويستحق الشخص للأرباح إذا أتم مدة سنة، وقد يكون العائد 5.64 وقد يكون أعلى أو أقل".

وأكمل: "كل شهر يتم إعلان تسعير العائد الخاص بالشهر نفسه، ويختلف بناء على حركة السوق".

وأوضح أن هذه الصكوك مسجلة في مركز إيداع للأوراق المالية، وينطبق عليها قواعد هيئة السوق المالية ولذلك فإن الحقوق مضمونة".

واختتم حديثه بأنه في حال حدوث أي مشكلة يمكن للشخص الرجوع للجهة التي اشترك منها.