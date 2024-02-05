"جودة الحياة" يستعرض الاستراتيجية والمبادرات في معرض الدفاع العالمي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 1:05 مساءً

يستعرض برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، خلال مشاركته في معرض الدفاع العالمي بنسخته الثانية، الذي تنظِّمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال المدَّة من 4 إلى 8 فبراير الجاري تحت عنوان "للغد نستعد" إستراتيجية وأهداف ومبادرة البرنامج وعكس ثقافة وتراث المملكة وتطور جودة الحياة فيها. وتأتي مشاركة البرنامج في المعرض عبر جناح متكامل يستعرض الأهداف الإستراتيجية والمستهدفات والإنجازات المتحققة في قطاعات التصميم الحضري، والثقافة والتراث، والرياضة، والسياحة، والترفيه والهوايات، والقطاع الأمني بالمملكة، وتشمل مبادراته في القطاع الأمني منها مركز العمليات الأمنية 911 وتحسين التجهيزات الأمنية وتطوير المنظومات التقنية الأمنية وتطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بمجالات جودة الحياة. وتتضمن أجنحة البرنامج مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تُمثّل الثقافة السعودية بمكوناتها المختلفة تماشياً مع أهداف البرنامج مثل: حياكة السدو، والخط العربي، وصناعة الخوص، وزاوية لتصوير الضيوف بالزي الوطني؛ بهدف التعريف بثقافة وتراث المملكة وتنمية الإسهامات السعودية في الفنون والثقافة أحد أهداف برنامج جودة الحياة المسندة له من رؤية المملكة 2030.

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