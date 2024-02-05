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تراند اليوم : يلفه على أذنه لفة كاملة .. شاهد : مواطن ذو شارب طويل يكشف عن آخر مرة حلقه فيها بالموس

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صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول مواطن ترك شاربه بدون حلقه لفترة طويلة.

وقال المواطن سعيد الزهراني أن آخر مرة وضع فيها الموس على شاربه كانت قبل 3 سنوات.

وتابع أنه يقوم بلف شاربه على أذنه لفة كاملة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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