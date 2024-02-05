تراند اليوم : يلفه على أذنه لفة كاملة .. شاهد : مواطن ذو شارب طويل يكشف عن آخر مرة حلقه فيها بالموس

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول مواطن ترك شاربه بدون حلقه لفترة طويلة.
وقال المواطن سعيد الزهراني أن آخر مرة وضع فيها الموس على شاربه كانت قبل 3 سنوات.
وتابع أنه يقوم بلف شاربه على أذنه لفة كاملة.
صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول مواطن ترك شاربه بدون حلقه لفترة طويلة.
وقال المواطن سعيد الزهراني أن آخر مرة وضع فيها الموس على شاربه كانت قبل 3 سنوات.
وتابع أنه يقوم بلف شاربه على أذنه لفة كاملة.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام