تراند اليوم : هل لمرض السرطان علاقة بالموت؟ .. بالفيديو : متعافيان من المرض يجيبان ويرويان تجربتهما

صحيفة الخليج 365: كشف المتعافيان الدكتور بندر الدحيم وهيفاء الغانم عن ما إذا كان يوجد علاقة بين مرض السرطان والموت.

وقال الدحيم أنه عندما كان مريضا كان يبحث عن بصيص أمل ويتكلم معهم، مشيرا إلى أن عبارة "مرض السرطان ليس له علاقة بالموت" صحيحة.

من جانبها قالت المتعافية هيفاء الغانم أن مرض السرطان ليس مخيفا ولكن نحن من خوفنا أنفسنا به، وحتى المرضى الموتى توفوا إثر جلطة بسبب الحالة النفسية، مضيفة أنها فترة علاجية والطب تطور، كما أنها تعاملت مع مرض السرطان كأنه إنفلونزا.