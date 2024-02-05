%59 ارتفاع الالتزام البيئي

نفذ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في شهر يناير الماضي، 4385 جولة رقابية على جميع الأنشطة التنموية ذات الأثر البيئي، في حين سجل ارتفاعًا بنحو 59% في نسبة الملتزمين بالمعايير والاشتراطات البيئية.

وكشف التقرير الشهري للمركز أن منطقة الرياض تصدرت عدد الجولات التفتيشية بمجموع 1097 جولة، تلتها المنطقة الشرقية بـ806 جولات، ثم مكة المكرمة بـ729 جولة، وقام فريق المفتشين بـ698 زيارة للمنطقة الجنوبية، و493 جولة للمدينة المنورة، وكانت المنطقة الشمالية وجازان هما الأقل في عدد الجولات الرقابية بـ371 و191 جولة على التوالي.

وتضمنت الجولات التفتيشية لمركز «الالتزام البيئي»، إلزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية، ووضع الخطط التصحيحية اللازمة؛ لوقف المخالفات المؤثرة على البيئة أو تصحيح المخالفات الإدارية لإصدار شروط التصاريح البيئية، صونًا لموارد المملكة الطبيعية وتحقيقًا للتوازن البيئي، مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادي لتلك المنشآت وفقًا للأنظمة والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.