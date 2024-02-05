5078 بلاغا لعالقين ومفقودين في شهر

وتلقى الفريق 20 بلاغا لمفقودين بينهم أسرة كاملة وطفلان وعثر على 13 مفقود بصحة جيدة و 5 مفقودين جاري البحث عنهم وتوفي 2 مفقودان.
ولم يمض اسبوعان فقط على فقد الطفلة بيان"6 سنوات" بأحد الشعاب بمنطقة القصيم في محافظة قبة والتي تم العثور عليها بصحة، حتى تلقت عمليات فريق انجاد للبحث والإنقاذ بلاغا يفيد عن طفل مفقود بأحد الشعاب المحاط بسلسلة جبلية من ثلاث جهات بالبيضاء التابعة لمنطقة المدينة المنورة بعد ان غادرت اسرته المكان وتركته خلفها يلهو ولم يعلموا بفقدانهم للطفل إلا بعد فترة زمنية ليست بالقصيرة وعندما عادوا مذعورين للبحث عنه لم يجدوا له اثرا ليقوموا بابلاغ الجهات الأمنية وكذلك فريق انجاد للبحث والإنقاذ ليهب الجميع بالبحث منذ يوم الأحد الماضي، دون العثور عليه إذ اعلن فريق انجاد عن تعليق البحث بعد ثلاث جولات لثلاثة ايام متتالية حتى ورود مستجدات.
بلاغات ومفقودين
5078 بلاغا
182 بلاغا في اليوم
20 بلاغا لمفقودين
13 مفقود بصحة جيدة
5 مفقودين جاري البحث عنهم
مفقودان متوفيان
المناطق
الرياض
6 مفقودين
2 عثر عليهما بصحة جيدة
2 جاري البحث
متوفيان
الزلفي
مفقودان بصحة جيدة
المدينة المنورة
3 مفقودين
2 بصحة جيدة
طفل مفقود جاري البحث عنه
القصيم
مفقود بصحة جيدة
المنطقة الشرقية
3 مفقودين بصحة جيدة
الحدود الشمالية
مفقود بصحة جيدة
الرس
مفقود بصحة جيدة
تبوك
مفقود بصحة جيدة
مكة المكرمة
مفقود جاري البحث عنه
حائل
مفقود جاري البحث
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