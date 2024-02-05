انت الان تتابع لضمان سلامة رالي حائل تويوتا 2024.. تخصيص 120 كادرًا و40 آلية ومعدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تكثف لجنة السلامة والإنقاذ لرالي حائل الدولي تويوتا الدولي 2024، جهودها لتقديم خدماتها لتحقيق أعلى مستوى للوقاية من الأخطار ومواجهة الحوادث المحتمل وقوعها خلال رياضة السيارات والدراجات النارية لجميع مراحل الرالي، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة للرالي، وتوفير جميع وسائل الوقاية والحماية.

وأكد رئيس لجنة السلامة والإنقاذ العقيد طارق بن تركي الخريجي، الحرص على ضمان الالتزام بمتطلبات السلامة في مواقع الفعاليات منذ بداية الإنشاء حتى نهايتها، وتكثيف وُجود دوريات السلامة للكشف عن المواقع التابعة لفعاليات الرالي كافة، إضافةً إلى تقديم خدمات الإطفاء والإنقاذ في مواقع الفعاليات، وفي نقاط البداية والنهاية للمراحل، والتدخل السريع في مضمار ومسار السباق، مشيراً إلى أن الكوادر البشرية المشاركة بلغت أكثر من 120 كادرًا من ضباط وأفراد، وأكثر من 40 آلية ومعدة للإطفاء والسلامة.

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