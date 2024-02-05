بـ 215,179 حاوية.. ميناء الملك عبدالعزيز يحقق أعلى مناولة شهرية في تاريخه

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 3:16 مساءً

حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال شهر يناير 2024م، بمناولة 215,179 حاوية قياسية، ما يؤكد دور الميناء في تعزيز قطاع الموانئ، والخدمات اللوجستية، ودعم حركة الواردات والصادرات الوطنية، وكذلك المساهمة برفع تصنيف المملكة في المؤشرات والتصنيفات الدولي. ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري، وتعظيم قدرتها على تحفيز صناعة النقل والخدمات اللوجستية، وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. كما يأتي ذلك نتيجة للمبادرات التي تعمل عليها "موانئ" بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي "الشركة السعودية العالمية للموانئ"، ومختلف الشركاء من الشركات المشغلة الوطنية والعالمية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام لتحويله إلى ميناء رائد، يتمتع بأهداف الاستدامة طويلة الأجل، والأتمتة، والرقمنة، وسلسلة التوريد المتكاملة. يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تجاوز الرقم السابق الذي سجله لأعلى مناولة شهرية خلال شهر يوليو 2023م، بمناولة 211,202 حاوية قياسية، مما يعكس نجاح المشاريع التطويرية لزيادة كميات المناولة وتعزيز قدرة الميناء التنافسية، وزيادة قنوات الاتصال بالموانئ العالمية.

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