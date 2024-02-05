محمية الملك سلمان: ضبط مركبتين و4 أشخاص مخالفين في محمية حرة الحرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 05 فبراير 2024, 3:47 مساءً

أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية،عن ضبط مركبتين و4 اشخاص من مخالفي الأنظمة داخل نطاق محمية حرة الحرة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية. وأوضحت أن المخالفات التي تم ضبطها شملت الدخول للأماكن الممنوعة دون الحصول على تصريح, مبينة أن قيمة المخالفات تراوحت ما بين 500 ريال و2000 ريال. ويأتي ذلك ضمن إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، مما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية، والمساهمة في تحقيق أحد أهم مستهدفات رؤية 2030 بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية. ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.

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