تراند اليوم : بالفيديو.. معلم يرد على منتقدي مسلسل "ثانوية النسيم": عاشرت زمن الطيبين وكان لي طلاب نفس العينة

صحيفة الخليج 365: وثق معلم مقطع فيديو رد خلاله على من ينتقدون مسلسل" ثانوية النسيم".

وقال خلال الفيديو: "الكثير ينتقدون المسلسل قبل اكتمال الحلقات ، والمشكلة جلد الذات هذا ما يصلح". وتابع: " أنا كمعلم وعاشرت زمن الطيبين، كان لي طلاب نفس العينة اللي في المسلسل ونفس الطريقة والأسلوب والتعامل ،اللي عاشر الطلاب هالذولي يشوفه مسلسل طبيعي يمثل حقبة زمنية راحت".

وأردف: " أما طلاب اليوم ليسوا نفس الطريقة، والطلاب تغيروا والنظام تغير". وأضاف: " لا تنتقد شيء ما خلص، والشيء الثاني إذا كنت أنت من الجيل الجديد فأنت ما عاشرت الطلاب اللي كانوا يدرسون بنفس الأشكال والتعامل والأسلوب، ولكن كانوا في الشارع رجال".