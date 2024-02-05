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تراند اليوم : بالفيديو.. معلم يرد على منتقدي مسلسل "ثانوية النسيم": عاشرت زمن الطيبين وكان لي طلاب نفس العينة

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صحيفة الخليج 365: وثق معلم مقطع فيديو رد خلاله على من ينتقدون مسلسل" ثانوية النسيم".

وقال خلال الفيديو: "الكثير ينتقدون المسلسل قبل اكتمال الحلقات ، والمشكلة جلد الذات هذا ما يصلح". وتابع: " أنا كمعلم وعاشرت زمن الطيبين، كان لي طلاب نفس العينة اللي في المسلسل ونفس الطريقة والأسلوب والتعامل ،اللي عاشر الطلاب هالذولي يشوفه مسلسل طبيعي يمثل حقبة زمنية راحت".

وأردف: " أما طلاب اليوم ليسوا نفس الطريقة، والطلاب تغيروا والنظام تغير". وأضاف: " لا تنتقد شيء ما خلص، والشيء الثاني إذا كنت أنت من الجيل الجديد فأنت ما عاشرت الطلاب اللي كانوا يدرسون بنفس الأشكال والتعامل والأسلوب، ولكن كانوا في الشارع رجال".
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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