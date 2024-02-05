تراند اليوم : أحدهم ظهر ملثما .. شاهد .. طلاب يقلدون مشهد تمثيلي من مسلسل ثانوية النسيم داخل الفصل

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول طلاب في أحد المدارس يقومون بتقليد مشهد تمثيلي من مسلسل ثانوية النسيم.

وظهر أحد الطلاب وهو يرتدي قناعا لا يظهر سوى فمه وعينيه ويجلس فوق الطاولة بالفصل ويقوم بدور المعلم وكان يقول : متزوج من سنة وعندي بنت اسمها هدى.

ورد أحد الطلاب قائلا: ارفع علومك يا أستاذ، وأضاف آخر: لا تقول اسم بنتك عندنا .

وتابع الشاب الملثم الذي يقوم بدور المعلم: زوجتي اسمها فوزية، ليرد أحد الطلاب : "أجل أمك وش اسمها" لينفجر الجميع ضحكا لكن المعلم قال "أمي اسمها نوير الله يرحمها".

ورد طالب عليه قائلا : " يا رجال استح لا تذكر أسماء محارمك قدام الرياجيل" ليرد المعلم "وين الرياجيل؟" ما أثار غضب الطلاب ووقفوا مكانهم.