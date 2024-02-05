اخبار السعوديه

8 عواصم الأكثر استقطابا لطلاب الابتدائي

0 نشر
0 تبليغ

سجل عدد الطلاب والطالبات السعوديين في المرحلة الابتدائية بـ 8 عواصم بالخارج وهي بكين، الرباط، إسلام أباد، جاكرتا، نيودلهي، الجزائر، كولالمبور، وجيبوتي، الأعلى من بين المرحل الدراسية، إذ بلغ عددهم 597 طالبًا وطالبة وفقًا لإحصائيات العاملين والطلاب في الأكاديميات بالخارج حسب وزارة الخارجية لعام 2022م، تلتها المرحلة المتوسطة بـ 235 طالبًا وطالبة، ثم المرحلة الثانوية بـ 179، ومرحلة رياض الأطفال بـ 84، وبلغ الإجمالي 1095 طالبًا وطالبة.

وسجل الإداريون السعوديون الموفدون إلى الدول الثمان 13 إداريًا والمعلمون 37 وبلغ الإجمالي 50 إداريًا ومعلمًا، وعدد السعوديين المتقاعدين بلغ معلم واحد بينما سجلت المعلمات المتقاعدات 13 ليكون الإجمالي 14 متقاعدًا ومتقاعدة، وبلغ عدد الإداريين المتقاعدون 15 سعوديًا وسعودية بمجموع كلي 143 معلمًا ومعلمة وإداري.

الطلاب بالمراحل الدراسية

رياض الطفال:

بكين

3

إسلام أباد

11

جاكرتا

23

نيودلهي

12

الجزائر

4

كوالالمبور

31

الابتدائية

بكين

35

الرباط 103

إسلام أباد

51

جاكرتا

109

نيودلهي

51

الجزائر

54

كوالالمبور

175

جيبوتي

19

المرحلة المتوسطة

بكين

10

الرباط

54

إسلام أباد

31

جاكرتا

49

نيودلهي

14

الجزائر

11

كوالالمبور

61

جيبوتي

5

المرحلة الثانوية

بكين

11

الرباط

51

إسلام أباد

24

جاكرتا

43

نيودلهي

9

الجزائر

5

كوالالمبور

31

جيبوتي

5


كانت هذه تفاصيل خبر 8 عواصم الأكثر استقطابا لطلاب الابتدائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا