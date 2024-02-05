8 عواصم الأكثر استقطابا لطلاب الابتدائي

وسجل الإداريون السعوديون الموفدون إلى الدول الثمان 13 إداريًا والمعلمون 37 وبلغ الإجمالي 50 إداريًا ومعلمًا، وعدد السعوديين المتقاعدين بلغ معلم واحد بينما سجلت المعلمات المتقاعدات 13 ليكون الإجمالي 14 متقاعدًا ومتقاعدة، وبلغ عدد الإداريين المتقاعدون 15 سعوديًا وسعودية بمجموع كلي 143 معلمًا ومعلمة وإداري.
الطلاب بالمراحل الدراسية
رياض الطفال:
بكين
3
إسلام أباد
11
جاكرتا
23
نيودلهي
12
الجزائر
4
كوالالمبور
31
الابتدائية
بكين
35
الرباط 103
إسلام أباد
51
جاكرتا
109
نيودلهي
51
الجزائر
54
كوالالمبور
175
جيبوتي
19
المرحلة المتوسطة
بكين
10
الرباط
54
إسلام أباد
31
جاكرتا
49
نيودلهي
14
الجزائر
11
كوالالمبور
61
جيبوتي
5
المرحلة الثانوية
بكين
11
الرباط
51
إسلام أباد
24
جاكرتا
43
نيودلهي
9
الجزائر
5
كوالالمبور
31
جيبوتي
5
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