سجل عدد الطلاب والطالبات السعوديين في المرحلة الابتدائية بـ 8 عواصم بالخارج وهي بكين، الرباط، إسلام أباد، جاكرتا، نيودلهي، الجزائر، كولالمبور، وجيبوتي، الأعلى من بين المرحل الدراسية، إذ بلغ عددهم 597 طالبًا وطالبة وفقًا لإحصائيات العاملين والطلاب في الأكاديميات السعودية بالخارج حسب وزارة الخارجية لعام 2022م، تلتها المرحلة المتوسطة بـ 235 طالبًا وطالبة، ثم المرحلة الثانوية بـ 179، ومرحلة رياض الأطفال بـ 84، وبلغ الإجمالي 1095 طالبًا وطالبة. وسجل الإداريون السعوديون الموفدون إلى الدول الثمان 13 إداريًا والمعلمون 37 وبلغ الإجمالي 50 إداريًا ومعلمًا، وعدد السعوديين المتقاعدين بلغ معلم واحد بينما سجلت المعلمات المتقاعدات 13 ليكون الإجمالي 14 متقاعدًا ومتقاعدة، وبلغ عدد الإداريين المتقاعدون 15 سعوديًا وسعودية بمجموع كلي 143 معلمًا ومعلمة وإداري. الطلاب بالمراحل الدراسية رياض الطفال: بكين 3 إسلام أباد 11 جاكرتا 23 نيودلهي 12 الجزائر 4 كوالالمبور 31 الابتدائية بكين 35 الرباط 103 إسلام أباد 51 جاكرتا 109 نيودلهي 51 الجزائر 54 كوالالمبور 175 جيبوتي 19 المرحلة المتوسطة بكين 10 الرباط 54 إسلام أباد 31 جاكرتا 49 نيودلهي 14 الجزائر 11 كوالالمبور 61 جيبوتي 5 المرحلة الثانوية بكين 11 الرباط 51 إسلام أباد 24 جاكرتا 43 نيودلهي 9 الجزائر 5 كوالالمبور 31 جيبوتي 5



كانت هذه تفاصيل خبر 8 عواصم الأكثر استقطابا لطلاب الابتدائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.