أرخص سيارة دفع رباعي لكزس تنافس تويوتا لاندكروزر برادو2024 وبسعرغير متوقع في السعودية

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عدن - ياسمين التهامي -

سيارة لكزس GX550 2024 تعتبر أيقونة المغامرين وعشاق القيادة على الطرق الوعرة وفي العام هذا قامت لكزس بإعادة تعريف معايير السيارات الرباعية الدفع وذلك بإطلاقها لهذا الطراز المتميز، حيث يجمع بين الأداء القوي والراحة الداخلية الفاخرة.

وبتاريخها الطويل من النجاح والشعبية، وجدت توقعات الجمهور عالية بشأن الجيل الثالث من سيارات GX، لم تخيب لكزس ظنون عشاقها بتقديم GX550 2024، التي تخلت عن المحرك V8 التقليدي لصالح نظام دفع أكثر تطورًا وكفاءة محرك V6 سعة 3.4 لتر والمزود بشاحن توربيني، مستفيدة من منصة Toyota TNGA-F المبتكرة.

هذا التحول يعكس التزام لكزس بالابتكار وتحسين الأداء مع الحفاظ على الاستجابة والقوة.

أداء لا يُقاوم من لكزس جي إكس

المحرك الجديد لـ GX550 ينتج قوة هائلة تصل إلى 349 حصانًا و479 رطلًا من عزم الدوران، مدعومًا بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات يضمن توصيل طاقة خطي وسلس. القوة والأداء لا تتوقف عند هذا الحد؛ فالسيارة مصممة لتقدم تجربة قيادة متكاملة، سواء على الطرق السلسة أو الوعرة، مع إمكانية سحب تصل إلى 9063 رطلاً، مما يجعلها مثالية لمغامرات الحياة الخارجية.

تقنيات متطورة لتجربة فريدة Lexus GX550 2024

لكزس GX550 2024 لا تقدم فقط قوة محرك مذهلة، بل ترتقي بالتجربة الداخلية للركاب إلى مستويات جديدة من الراحة والفخامة. مع التزامها بالابتكار، تجهز لكزس هذا الطراز بأحدث التقنيات والميزات الذكية التي تضمن سلامة وراحة الركاب، وتعزز من تجربة القيادة بشكل كامل.

لكزس GX550 2024 تُعد تجسيدًا للقوة والفخامة والتقنية المتقدمة. بانتقالها من محرك V8 إلى نظام الدفع المتطور بمحرك V6 توربو، تثبت لكزس مجددًا قدرتها على التجديد والابتكار مع الحفاظ على الجودة والأداء الذي يتوقعه عشاق العلامة. لعشاق القيادة على الطرق الوعرة، يعد GX550 2024 بمثابة رمز للتميز، موفرًا تجربة لا مثيل لها تجمع بين الأداء القوي والراحة الفائقة والتكنولوجيا الحديثة.

مع إطلاق لكزس GX550 2024، تقدم العلامة التجارية تجربة قيادة فاخرة لا مثيل لها، حتى على أقسى الطرق. تبرز هذه السيارة بفئاتها المتنوعة وتقنياتها المتطورة، موفرة لعشاق المغامرة كل ما يحتاجونه لتحدي الطرق الوعرة بأسلوب لا يضاهى.

فئات متنوعة لتلبية كل الأذواق

لكزس GX550 2024 تأتي بفئات مختلفة تلبي تطلعات جميع المستخدمين، من Luxury وLuxury Plus بعجلات مقاس 22 بوصة وإطارات 265/55، إلى الفئة الأساسية Premium بعجلات مقاس 20 بوصة. هذا التنوع يمنح السائقين القدرة على اختيار ما يتناسب مع أسلوب حياتهم ومتطلباتهم الخاصة، سواء كانوا يفضلون الأناقة الفاخرة أو الأداء العملي.

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أداء متميز على الطرق السلسة والوعرة

تم تصميم طراز Luxury Plus خصيصًا لتقديم تجربة قيادة سلسة على الطرق السلسة، مع الحد الأدنى من ضوضاء الطريق، بفضل عجلاته المقاس 22 بوصة. من ناحية أخرى، توفر إصدارات Overtrail، المزودة بإطارات Toyo مقاس 33 بوصة، أداءً رائعًا ليس فقط على الشارع ولكن أيضًا على التضاريس الصعبة، مع ضجيج طريق متواضع رغم الإطارات الأكثر عدوانية.

لكزس GX550 2024 تزخر بتقنيات فائقة تعزز من قدرتها على تجاوز التحديات الطبيعية بكل سهولة. من التحكم في الزحف إلى نظام نزول المنحدرات، تم تجهيز السيارة بميزات تساعد السائق على التركيز على المسار دون القلق بشأن توصيل الطاقة أو التعامل مع التضاريس الصعبة.

التصميم الخارجي للكزس GX550 2024 يقدم نفحة من الجدة بشكله الصندوقي والشبكة البسيطة، موفراً تغييراً مرحباً به يخرج عن النمط التقليدي لتصاميم لكزس السابقة. يتميز بمظهر حاد وجذاب يعكس قوة الأداء والتميز الذي تحمله هذه السيارة.

داخلية تجمع بين الفخامة والتكنولوجيا

التصميم الداخلي للكزس GX550 2024 يرتقي بمستوى الفخامة والراحة، مع نظام وسائط متعددة يتضمن شاشة تعمل باللمس مقاس 14.0 بوصة ومجموعة أدوات رقمية مقاس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى إمكانية إضافة شاشة عرض رأسية لمزيد من التطور. الشاشة سهلة الاستخدام وتتميز بتصميم أنيق، مع أداء Apple CarPlay السلس والسريع، مما يجعل كل رحلة أكثر متعة وراحة.

أسعار لكزس جي إكس

بسعر أساسي يبدأ من 64,250 دولارًا، يبدو أن لكزس GX550 2024 تتجه لتكون واحدة من أبرز إصدارات السيارات لهذا العام، حيث تهدف لكزس لبيع 33,000 وحدة. هذا الهدف الطموح يعكس الثقة في القيمة الاستثنائية والجاذبية الكبيرة لهذا الطراز، حتى مع زيادة السعر عن الطرازات السابقة.