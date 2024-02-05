شكرا لقرائتكم خبر إخضاع 227 ألف شخص لفحص سرطان الثدي والقولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض برنامج تحول القطاع الصحي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، في اليوم العالمي للسرطان عددا من الاسهامات للكشف المبكر عن مرض السرطان وتعزيز الوقاية منه، وذلك في منشور عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي.

ويعد الكشف المبكر عن مرض السرطان، ضمن الجهود المساهمة في تحقيق هدف رؤية المملكة 2030، في تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية وتبني نموذج الرعاية الصحية الحديث، للارتقاء بجودة الخدمات الصحية لكل أفراد المجتمع بالمملكة.

وأوضح البرنامج أن عدد المراكز المتخصصة بالأورام في التجمعات الصحية تضاعف من 9 مراكز إلى 18 مركزا. كما خضع 160 ألف شخص لفحص سرطان الثدي المبكر و67 ألفا لفحص سرطان القولون المبكر. فيما يسهم الكشف المبكر في علاج الحالات المكتشفة بمراحلها الأولى والوقاية منها.