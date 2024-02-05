آلية تفويج جديدة للروضة الشريفة عبر تطبيق «نسك»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد أمير منطقة المدينة المنورة سلمان بن سلطان، مشروع تفويج الزوار للصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي الشريف.

واستمع خلال الجولة إلى شرح من وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن تفاصيل الآلية الجديدة للتفويج للروضة الشريفة، ودورها في تسهيل تفويج زوار الروضة، حسب المواعيد المحددة عبر تطبيق نسك.

وخلال الجولة، أشاد أمير منطقة المدينة المنورة بالجهود المبذولة في تسهيل كل الخدمات للزوار والمصلين، والتي تسهم في تقديم تجربة لا تنسى لضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء عباداتهم ونسكهم في أجواء مفعمة بالسكينة والطمأنينة.

ويهدف مشروع تطوير وتحسين منظومة التفويج لزيارة الروضة الشريفة، إلى تحسين تجربة الزيارة وتنظيمها وإدارتها بكفاءة لضمان تجربة روحانية مميزة، تشمل تحسين مسار التفويج، وتوفير أنظمة قراءة مواعيد الزيارة. إضافة إلى تطوير خدمات المواعيد عبر تطبيق نسك، إلى جانب تأهيل فريق متخصص لإدارة عملية التفويج وإدارة الحشود، وكذلك تنظيم برامج متخصصة لإثراء تجربة الزيارة، خلال تعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة لترتيب الحجوزات.

أهداف المشروع