مزود حصري لمعلومات الطقس في معرض الدفاع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك المركز الوطني للأرصاد في النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي.

وتأتي مشاركة المركز في المعرض بصفته مزودا حصريا لمعلومات الطقس والمناخ، عبر جناح خاص يستعرض فيه أبرز التقنيات المتقدمة والحديثة لتقديم الخدمات العامة والخاصة في مجال الطقس والمناخ لمختلف الجهات، كما يقوم بتعريف الزوار على الخدمات المقدمة للقطاعات العسكرية والمدنية وأفراد المجتمع.

ويستعرض جناح المركز المشارك بمعرض الدفاع العالمي 2024؛ أبرز التقنيات التي يعتمد عليها المركز في أعماله؛ كالنماذج العددية السعودية المتميزة بدقة توقعاتها على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى النظام الآلي للإنذار المبكر؛ الذي يحقق نسبة عالية في التعامل مع الظواهر الجوية من خلال الألوان المعتمدة للإنذارات ضمن الآلية المحدثة للتعامل مع الظواهر الجوية، إضافة إلى استعراض منصة أجواء؛ وهي من أهم البرامج المعتمدة لدى المركز للخدمات المتعلقة بالجهات؛ وهي منصة خاصة تحقق للجهات المستفيدة دقة معلوماتية على مناطق محددة.

ويعرض المركز خلال مشاركته في معرض الدفاع العالمي 2024، برامجه الإقليمية المنبثقة عن قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وهي؛ المركز الإقليمي للتغير المناخي والمركز الإقليمي للتحذير من العواصف الغبارية والرملية والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب، كما يقدم نموذجا من الطائرات الحديثة الـ 5 التي استقطبها المركز لتنفيذ العمليات التشغيلية لبرنامج الاستمطار مؤخرا.

جناح المركز: