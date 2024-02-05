توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن الداخلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعرض وزارة الداخلية خططها في تعزيز منظومة الأمن الداخلي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة، وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية، وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية، وذلك في معرض الدفاع العالمي 2024 بمدينة الرياض، والذي يقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024، تحت شعار «مقدام». ويركز معرض الدفاع العالمي، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري، والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات، وذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات، إذ يشهد مشاركة أكثر من 750 جهة عارضة، و45 دولة، و115 وفدا. خطط وزارة الداخلية تعزيز منظومة الأمن الداخلي.

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.

تطوير المدن الآمنة.

تأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث.

تعزيز العمل الميداني.

المحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية.

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