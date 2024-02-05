تكريم 1513 متدربا تقنيا لتفوقهم دراسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المتدربين والمتدربات المتفوقين في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للفصل الأول من العام الحالي 1445هـ، والبالغ عددهم 1513 متدربا ومتدربة.

وأوضحت المؤسسة أنه حصل على مكافأة التفوق الفصلية 674 متدربا ومتدربة، والتي تتطلب حصول المتدرب على معدل تراكمي 4.85 فأكثر، إضافة لعدد من الضوابط الأخرى لصرفها، فيما بلغ عدد الحاصلين على مكافأة التفوق للخريجين للفصل نفسه 839 خريجا وخريجة، والتي تتطلب حصول المتدرب الخريج على معدل تراكمي 4.75 فأكثر، إضافة لعدد من الضوابط الأخرى للحصول عليها.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقدم هذه المكافآت بهدف تحفيز المتدربين والمتدربات للحصول على معدلات متميزة؛ وتشجيعهم على التميز والتفوق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.