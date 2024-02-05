شكرا لقرائتكم خبر خريطة لمبيعات الأعمال السعودية المترجمة إلى اللغة الصينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعد الباحث الصيني المستعرب بجامعة شانغهاي للدراسات الدولية الدكتور لي شي جيون (لطيف)، دراسة حول برنامج النشر المشترك بين مركز البحوث والتواصل المعرفي، ودور نشر ومؤسسات صينية، ومدى ما حققته الأعمال المترجمة من انتشار، مع خريطة لمبيعاتها، مقدما مقترحات لتفعيل الترجمة، والترويج لتلك الأعمال بشكل مؤثر.

وقدمت الدراسة، التي وضع نتائجها في تقرير، صورة عن الوسائل التي اتبعها مركز البحوث والتواصل المعرفي والمؤسسات الثقافية والعلمية الصينية المشاركة في مشروع النشر المشترك للإعلان عن الأعمال المترجمة، وبيعها عبر منافذ عدة في البلدين، وتلمس طرائق الوصول إلى القراء المستهدفين في البلدين.

وأشار لطيف إلى أن المركز قدم في السنوات الأخيرة إسهامات في الترجمة المتبادلة بين البلدين، بالشراكة مع عدد من دور النشر والمؤسسات الثقافية والعلمية في الصين.

وأوضح أن إجمالي عدد الكتب السعودية التي أوصى بها المركز الجانب الصيني بلغ 14 كتابا حتى يناير الماضي، منها 6 كتب منشورة من دار انتركونتننتال الصينية، مشيرا إلى أن هذه الكتب السعودية المترجمة من العربية إلى الصينية جاءت ضمن البرنامج التنفيذي لمشروع النشر الصيني - السعودي للأعمال الكلاسيكية والحديثة الذي وقعه الجانبان في 2016م.