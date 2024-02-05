تأهيل حديثي التخرج للمهام الوظيفية بمسارات البلدية والإسكان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة لتمكين الخريجين من التدريب والتأهيل على رأس العمل، ومنحهم فرصة لممارسة المهام والمسؤوليات الوظيفية بشكل فعلي، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان برنامج «نماء»، لتطوير عدد من الخريجين والخريجات في قطاعي «البلدية» و»الإسكان».

ويهدف البرنامج إلى تدريب الخريجين والخريجات في مجالات التخطيط المكاني وتحسين المشهد الحضري، والإسكان والتطوير العقاري، والتراخيص والامتثال لـ6 أشهر، إذ سيتم تكليف المتدربين بالقيام بمهام ومسؤوليات وممارسة العمل على مشاريع قائمة تحت إشراف عدد من الخبراء والمسؤولين في الوزارة، ويمكن التسجيل في البرنامج عبر زيارة الرابط المخصص.

ويستهدف «نماء» عددا من التخصصات العلمية، إذ سيلتحق الخريج بعدد من البرامج التدريبية المتخصصة.

وتسعى الوزارة خلال مسار التخطيط المكاني وتحسين المشهد، إلى تحقيق الاستدامة الحضرية في المدن السعودية ورفع جودة الحياة والجاذبية البصرية. كما تسعى خلال مسار الإسكان والتطوير العقاري إلى تقديم الحلول السكنية للأسر السعودية، ورفع كفاءة قطاع التطوير العقاري، في حين تهدف الوزارة عبر مسار التراخيص والامتثال إلى تنظيم أعمال التراخيص ورفع فاعلية وكفاءة العمليات الرقابية.

وسيحصل المستفيدون من البرنامج على عدد من المميزات، أبرزها الالتحاق ببرامج تدريبية متنوعة في بيئة عمل جاذبة ومحفزة، والاستفادة من العمل تحت إشراف خبراء في عدد من المجالات المتخصصة في قطاعي البلدية والإسكان، إضافة إلى حصولهم على مكافأة شهرية.

تخصصات علمية يستهدفها نماء

إدارة المشاريع

خدمات العملاء

هندسة التخطيط

هندسة المساحة

الهندسة المعمارية

الهندسة المدنية

تقنية المعلومات

الاقتصاد

تحليل البيانات

إدارة الأعمال

التسويق

برامج تدريبية متخصصة تشمل: