شكرا لقرائتكم خبر أنامل 30 فنانا وفنانة تبدع بمعرض رقش التشكيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك 30 فنانا وفنانة بمنطقة تبوك في معرض «رقش» الأول للفن التشكيلي بالمنطقة، الذي يقام تحت رعاية فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بتبوك، بالتعاون مع فريق رقش التطوعي التابع للجمعية الخيرية للعمل التطوعي؛ بـ60 عملا فنيا عكست مدى تمكن التشكيليين بالمنطقة من تقديم أعمال فنية ذات مستوى راق بمختلف المدارس الفنية من المدرسة الواقعية مرورا بالتجريدية ووصولا للفنون الحديثة.

وأوضحت قائدة فريق رقش التطوعي بالمنطقة سلوى الأنصاري، أن المعرض يركز على إبراز معالم المنطقة الحضارية والتراثية، وما تحويه من معالم تاريخية وطبيعية، مشيدة بمستوى التفاعل الذي شهده المعرض سواء من الحضور أو المشاركين، حيث تجاوز عدد زوار المعرض 10 آلاف زائر وزائرة منذ انطلاق فعالياته التي استمرت لمدة 5 أيام.

من جهة أخرى لفتت فنانة التطريز والأعمال اليدوية هيجاء البلوي، أنظار زوار المعرض بأعمالها الفنية التي استخدمت فيها فن التطريز اليدوي للثوب الشمالي لنساء المنطقة قبل 150 عاما على حد وصفها، حيث توقفوا لمشاهدتها وهي تحيك الأنسجة بطريقة إبداعية تحمل الكثير من التفاصيل.