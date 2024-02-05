طلاب تعليم جدة يحصدون 7 جوائز كبرى بمعرض إبداع 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصد طلاب وطالبات مدارس تعليم جدة 7 جوائز كبرى و13 جائزة خاصة محلية ودولية في معرض إبداع للعلوم والهندسة «إبداع 2024»، الذي نظمته مؤسسة «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم، واحتضنته جامعة الملك سعود بالرياض.

وبهذه المناسبة أقيم مساء أمس الأول حفل استقبال للطلاب والطالبات الفائزين خلال وصولهم مطار الملك عبدالعزيز الدولي، بعد عودتهم من المشاركة، بحضور مساعد مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية طواشي الكناني، وعدد من قيادات التعليم وأولياء الأمور، حيث استقبل الطلبة الذين جنوا ثمار أبحاثهم العلمية بباقات الورود والتهاني.

من جانبها هنأت المديرة العامة للتعليم بجدة منال اللهيبي الطلبة الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومعلماتهم على هذا الإنجاز العلمي الذي أهلهم لنيل شرف تمثيل المملكة في أحد أكبر المحافل العلمية العالمية (آيسف 2024) بأمريكا، مثمنة جهود ومتابعة الشؤون التعليمية ممثلة في إدارة تنمية القدرات.

الحاصلون على الجوائز الكبرى: