تراند اليوم : بالفيديو.. مواطن يروي قصة الانفجار الضخم الذي وقع في حي "مصدة" بالرياض قبل 61 عاما وسقوط عدد من الضحايا

صحيفة الخليج 365: أجرى صاحب سناب الهاوي أبو عبد الله لقاء مع المواطن "عبد الرحمن بن سعيد " الذي بدوره روى قصة الانفجار الضخم الذي وقع في الرياض عام 1384 هجري ونتج عنه دمار وسقوط عدد من القتلى والمصابين.

وقال بن سعيد :" الانفجار حدث في حي مصدة، تقريبا في عام 1384 أو 1385، وكان يتم حفر الخزانات خاصة في المناطق الجبلية ب" الديناميت".

وتابع:" كان يوجد مستودع بين المنازل، دون مراعاة أي وسائل أمان، وحدث الانفجار وسمع صوته على بعد عدة كيلو مترات، وأدي لانهيار المنازل ووقوع وفيات وإصابات".

وأشار إلى أن الانفجار أدى إلى انهيار مخبز، ودفن عدد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وتابع:" شفت الحادث كان شيء رهيب، وكان من الحوادث المؤلمة في الرياض".