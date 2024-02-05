تراند اليوم : بالفيديو .. مليونير يروي قصة خسارته جميع ثروته في أقل من عامين ولجوئه للاقتراض ويكشف السبب

صحيفة الخليج 365: ظهر مواطن في فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" وهو يتحدث عن خسارته لثروته التي تقدر بالملايين وذلك بسبب شراكته مع شخص آخر.

وذكر المواطن بأنه كان يُعد من الأثرياء حتى خسر جميع أمواله بل وصار مديونًا، وذلك بسبب قراره بمشاركة بعض الأشخاص حتى تحول نجاحه في بعض المشاريع إلى فشل ذريع.

وقال: حتى العمل الذي كان يُنجزه في شهر أصبح يُنجزه في سنة، حتى خسر ثروته كلها في حوالي سنة وثمانية أشهر مما جعله يلجأ إلى الاقتراض حتى اصبح مديونًا.

واختتم حديثه ناصحًا بألا يلجأ الناس إلى الشراكة، والكفالة، والوكالة. وذكر أن مشاركة بعض الأشخاص قد تكون مفيدة بينما مشاركة البعض الآخر قد تؤدي للخسارة حيث قد يؤدي دمج الأموال إلى خسارتها.