تراند اليوم : "ينتقل من مخبأ إلى آخر"… وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن وضع "السنوار" داخل قطاع غزة

صحيفة الخليج 365: قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الاثنين، إن قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، بات "ينتقل من مخبأ إلى آخر"، و"غير قادر على التواصل" مع أوساطه.

وكشف الوزير، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي، الاثنين: "في الأيام الأخيرة، عثرت قوات الجيش الإسرائيلي على مواد كبيرة في الأماكن التي كان فيها مؤخرا"، وفق ما نقلته "تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف غالانت: "السنوار لا يقود القوات. إنه مشغول ببقائه الشخصي. لقد أصبح الآن إرهابيا فارا بعدما كان زعيما لحماس، وقوات الجيش الإسرائيلي تواصل ملاحقته".

واعتبر الوزير أن هناك خلافات بين مسؤولي حماس في القطاع ومسؤولي الخارج، مما يشير إلى حالة "الذعر" داخل الحركة.

ولم يقدم وزير الدفاع الإسرائيلي أي تفاصيل بشأن الموقع الحالي المفترض للسنوار.

واعتبر غالانت أن نصف عدد مسلحي حماس قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة على يد قوات الجيش الإسرائيلي.