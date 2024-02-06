تراند اليوم : بالفيديو..الموسيقار "سهم" يكشف لأول مرة عن اسم الفنان الذي أصر على تعلمه العزف .. والنادي الذي يشجعه

صحيفة الخليج 365: ظهر الأمير أحمد بن سلطان "سهم" في فيديو ترويجي للقاءه المتلفز عبر بودكاست "عمار" الذي سيُعرض على منصة "شاشا" يومي الجمعة والسبت القادمين.

وعبر الأمير عن رأيه في أنه لو تحولت قصة حياة الفنان "ماجد المهندس" لفيلم ربما كان سيحصل على جائزة الأوسكار، وعن قصة تعلمه للعزف على البيانو صرح بأن الفنان "عبد المجيد عبد الله" هو من أصر على ذلك.

وعن جمهور الكويت قال الأمير أحمد: بأن من يستطيع كسب حبه ووده سيصبح وكأنه كسب جائزة عظيمة تدوم معه طيلة العمر، وعلى صعيد آخر ذكر بأن الفنانة "أنغام" هي صوت مصر الحقيقي.

كما صرح عن انتمائه ودعمه لنادي الهلال قائلا: أنا هلالي منذ "وعيت على الدنيا".