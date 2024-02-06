تراند اليوم : بدر بن سعود يدعو إلى رفع سعر علبة السجائر في المملكة لـ 65 ريالاً ويكشف السبب

صحيفة الخليج 365: طالب الكاتب الدكتور بدر بن سعود، لجنة مكافحة التبغ في المملكة برفع أسعار السجائر بنسبة 150 %، ليصل سعرها 65 ريالاً بدلا من 26 للحد من ظاهرة التدخين.

65 ريالاً

وقال بن سعود في مقالة له بعنوان علبة سجائر بـ"65 ريالاً" على صحيفة "الرياض" إن المدخنين في الأراضي السعودية يقدرون بنحو أربعة ملايين من الجنسين.

وأوضح أن العقوبات التي أقرتها المملكة في نظام مكافحة التدخين ليست كافية، وتتراوح غراماتها ما بين 200 ريال و20 ألف ريال.

لجنة مكافحة التبغ

وأضاف بأن متوسط سعر علبة السجائر الواحدة في السوق السعودي لا يقل عن 26 ريالاً، ولابد أن تأخذ لجنة مكافحة التبغ بنصائح منظمة الصحة العالمية، وتعمل على رفع أسعاره، وفق مقترحها الخاص، وبنسبة 150 %، إلى سعر 65 ريالاً.

وتابع: أثبتت التجربة المحلية، أنه ومنـذ فرض الضرائب على التدخيـــــن في 2017، تراجعت أعداد المدخنين إلى قرابة 33 %، والمتوقع تراجعها مجدداً بزيادة أسعاره.