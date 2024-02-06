اخبار السعوديه

تراند اليوم : شاهد.. رحالة روس يكشفان رأيهما في المملكة بعد زيارة 100 ‪ دولة حول العالم لمدة 25 عاما

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Screenshot_20240206_063727

صحيفة الخليج 365: عبر رحالة روس عن سعادتهما بالوصول إلى المملكة بعد زيارة قرابة 100دولة حول العالم لمدة 25 عاما.

وأظهر مقطع فيديو ترحيب كبير من مواطن سعودي بالأخوين الروس وقال إنه أحبهما وارتاح لهما بعد جلوسهما يومين وتمنى بقائهما في المملكة.

وعرض مواطن آخر خط سير الرحالة وقال إنهما على مدار 25 عاما انطلقا من روسيا لجميع مناطق أفريقيا والعالم والآن وصلا حائل.

وبحسب ما نقله المترجم فإنهما رأوا ثقافات متعددة لكن مختلفة وتتميز بالكرم والترحيب والضيافة، وأبان الفيديو لحظة مغادرتهما.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا