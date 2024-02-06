تراند اليوم : شاهد.. رحالة روس يكشفان رأيهما في المملكة بعد زيارة 100 ‪ دولة حول العالم لمدة 25 عاما

صحيفة الخليج 365: عبر رحالة روس عن سعادتهما بالوصول إلى المملكة بعد زيارة قرابة 100دولة حول العالم لمدة 25 عاما.

وأظهر مقطع فيديو ترحيب كبير من مواطن سعودي بالأخوين الروس وقال إنه أحبهما وارتاح لهما بعد جلوسهما يومين وتمنى بقائهما في المملكة.

وعرض مواطن آخر خط سير الرحالة وقال إنهما على مدار 25 عاما انطلقا من روسيا لجميع مناطق أفريقيا والعالم والآن وصلا حائل.

وبحسب ما نقله المترجم فإنهما رأوا ثقافات متعددة لكن السعودية مختلفة وتتميز بالكرم والترحيب والضيافة، وأبان الفيديو لحظة مغادرتهما.