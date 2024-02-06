تراند اليوم : ماذا يحدث لجسمك عند تناول زيت الزيتون في الصباح على معدة فارغة؟

صحيفة الخليج 365: كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، في الصباح الباكر على معدة فارغة مفيد جدا للجهاز الهضمي.

وأوضحت الدراسة أن زيت الزيتون يعد ملك الدهون الأحادية غير المشبعة، وهو غني بمضادات الأكسدة وغيرها من المركبات الصحية المفيدة وأكثرها شيوعا هو استخدامه كمليّن طبيعي.

ولفتت إلى أن زيت الزيتون يمكن أن يخفف الإمساك، حيث تساعد الدهون على تهدئة الجزء الداخلي من أمعاء الشخص وتليين البراز من خلال مساعدته على امتصاص المزيد من الماء.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول زيت الزيتون على معدة فارغة يساهم في تغليف المعدة للمساعدة في عملية الهضم، وطرد الفضلات وتنظيم الكائنات الحية الدقيقة المعوية طوال اليوم، بالإضافة إلى الحصول على جرعة يومية من مضادات الأكسدة والبوليفينول.

كما أظهرت دراسات أخرى أن أكثر من نصف ملعقة كبيرة من الزيت يمكن أن تقلل من خطر الوفاة بسبب السرطان وأمراض التنكس العصبي وأمراض الجهاز التنفسي، وفقا لـ"ميديكال إكسبريس".