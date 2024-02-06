تراند اليوم : مصر.. أزمة خطيرة تعصف بالصيدليات وتتسبب في اختفاء مئات الأدوية المستوردة بشكل كامل

صحيفة الخليج 365: كشف الصيدلي المصري أحمد عبدالجواد، عن سبب اختفاء مئات الأدوية من الصيدليات في مصر.

أزمة الدولار

وقال عبدالجواد، إن الفترة الحالية تشهد نقص مئات الأصناف الدوائية المعالجة لعدد كبير من الأمراض المزمنة في مصر بسبب أزمة الدولار.

نقص الدواء

وأشار: تلك الأزمة تصنّف ضمن أعنف أزمات نقص الدواء في مصر.. و30% من الأدوية داخل الصيدلية التي أملكها غير متوفرة".

مستحضرات محلية

كما أضاف: "هناك بعض الأدوية المستوردة اختفت بشكل كامل، وهناك أيضاً مستحضرات محلية اختفت بكامل بدائلها"، وفق "العربية نت".

الأدوية الناقصة

وعلى صعيد متصل، أوضح الصيدلي المصري وليد عبد العزيز، أنه لا يستطيع حصر الأدوية الناقصة في السوق بشكل دقيق، مشيرا: أملك وعائلتي 3 صيدليات كبرى في القاهرة ولدينا أدوية ناقصة تتخطى 600 صنف.

أدوية ناقصة

وتابع:"تضطر بعض الصيدليات لشراء أدوية ناقصة من بعض المخازن الدوائية بنسبة خصم (صفر) أي بنفس السعر المدون على العبوة دون خصم هامش ربح الصيدلي، حتى توفر الدواء للمريض".

دواء محدد

وتابغ:"في بعض الأحيان نحصر أسماء المرضى الذين يطلبون دواء محدد وعند العثور عليه نقوم بتوزيع العبوة المكونة من عدة شرائط على أكثر من مريض".