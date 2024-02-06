شكرا لقرائتكم خبر عن 60 مصممًا يشاركون في ورشة "إحياء الأرض" بإثراء والان نبدء بالتفاصيل

محاور الورشة

تطوير محتوى الصناعات الإبداعية

مبادرة ديزايناثون

والجدير بالذكر أن ديزايناثون يستهدف كل من لديه اهتمام بإيجاد حلول إبداعية في جميع التخصصات والمجالات؛ حيث أُتيحت الفرصة لكافة الأفراد ضمن فرق مكوّنة من ثلاثة إلى خمسة أفراد، استطاعوا العمل سويًا لإيجاد حلول لتحديات مختلفة ضمن المسارات الرئيسية باستخدام منهجية معتمدة تقود إلى حلول أكثر حيوية.

الدمام - شريف احمد - استضاف مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» ورشة عمل بعنوان ”إحياء الأرض“، كشريك معرفي في مبادرة ديزايناثون في نسختها الثانية، والتي تنظمها هيئة فنون العمارة والتصميم، وتهدف إلى إنشاء بيئات وخدمات وأنظمة تؤثر بشكل إيجابي على الرفاهية الاجتماعية للأفراد.وشارك في الورشة 60 مصممًا تلقوا برنامجًا تدريبيًا مكثفًا بهدف الوصول إلى حلول مستدامة في مجال التصميم العمراني، وذلك بحضور مرشدين مختصين من مختبر الأفكار في إثراء. حيث استطاع المصممين مع نهاية الورشة الوصول إلى حلول مستدامة في مجال التصميم العمراني.ركزت الورشة على أهمية رفع قيمة المكان وإطلاق إمكاناته للاستفادة منه بشكل أكبر. وتعلم المشاركون كيفية حصول المعماري على تلك المنفعة، ومعرفة كيفية تصميم تجربة المكان الحسية وإضافة أبعاد جديدة ذات أثر على المخرج النهائي.تناولت الورشة أيضًا كيفية ربط علاقة المكان بالجمهور وما يمكن أن يجذبه من تصاميم ذات علاقة بالمحيط الخارجي، وكل ما من شأنه زيادة عدد مرتادي الحدائق. وعرضت الورشة حديقة ”الهاي لاين العامة“ في نيويورك كنموذج استلهمت منه مفاهيم تضيف قيمًا تسهم في رفع مستوى إحياء الأرض.وتأتي الورشة ضمن سلسلة البرامج التنموية الذي يسعى المركز إلى تقديمها من منطلق رسالته في تطوير المحتوى ودعم الاقتصاد الإبداعي والصناعات الإبداعية، لاسيما أنها تسلّط الضوء على أبرز المستجدات في قطاع التصميم وما يرتبط به من تقنيات، لاسيما أن المركز يحرص على إطلاق برامج متخصصة في التصميم ترتكز على الجوانب الإبداعية بأدوات ابتكارية، كبرنامج ”تحديات تنوين“ وبرنامج ”الإقامة الخاصة للحلول الإبداعية“ وبرامج أخرى تستهدف تطوير كافة منتجات التصميم سواء في فن العمارة، التقنية، البيئة وغيرها من قطاعات ذات صلة بالمجتمع وصولًا إلى منظومة تأهيل متكاملة تعزز من المهارات الإبداعية الريادية؛ لصقل مهارات الموهوبين وتمكينهم عبر المشاركات المتنوعة.تجدر الإشارة إلى أن مبادرة ديزايناثون تُعد ”سباق استكشافي“ تصميمي لتطوير حلول ابتكارية في مجالات محددة عن طريق التفكير بطريقة تصميمية متمركزة حول تمكين الإنسان لمواجهة التحديات العالمية، وجمعت المبادرة 500 مشارك مهتم بخلق بيئة أفضل لتنفيذ دورهم بتشكيل فرق تعاونية للعمل على تقديم حلول ابتكارية تساهم في تنمية المجتمع، إذ اعتمدت المبادرة على نهجي التصميم التشاركي والتفكير التصميمي على مدار ثلاثة أيام في مدينة الرياض «1-3 فبراير 2024».