بدر بن سعود يدعو إلى رفع سعر علبة السجائر في المملكة لهذا السعر ويكشف السبب

طالب الكاتب الدكتور بدر بن سعود، في مقال له بعنوان “علبة سجائر بـ”65 ريالاً” على صحيفة “الرياض”، لجنة مكافحة التبغ في المملكة العربية السعودية برفع أسعار السجائر بنسبة 150%.

ويهدف هذا المقترح إلى الحد من ظاهرة التدخين التي ينتشر في المملكة، حيث يقدر عدد المدخنين بنحو أربعة ملايين من الجنسين.

ويرى الدكتور بن سعود أن العقوبات التي أقرتها المملكة في نظام مكافحة التدخين ليست كافية، حيث تتراوح غراماتها ما بين 200 ريال و20 ألف ريال.

ويقترح بن سعود أن يتم رفع سعر علبة السجائر من 26 ريالًا إلى 65 ريالًا، تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وتشير التجربة المحلية إلى أن فرض الضرائب على التدخين في عام 2017 أدى إلى تراجع أعداد المدخنين إلى قرابة 33%.

ويعتقد بن سعود أن زيادة أسعار السجائر ستؤدي إلى تراجع أعداد المدخنين بشكل أكبر.